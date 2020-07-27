تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 11:44 مساء
مركز بنغازي الطبي. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بنغازي اليوم الإثنين.

وبحسب بيان للجنة، استلم معمل COVID-19 بمركز بنغازي الطبي اليوم الإثنين، 231 عينة، ظهر منها 19 حالة إصابة لمخالطين من بنغازي، بينما ظهرت 212 عينة سلبية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا بفيروس «كورونا المستجد» إلى 2.827 حالة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 158 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 158 حالة إصابة جديدة و4 حالات وفاة، وتعافي 24 حالة من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا اليوم الإثنين.

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