غداً.. مجلس الأمن يعقد جلسة استماع مغلقة للجنة العقوبات بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 10:52 مساء
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني متحدثا إلى مجلس الأمن، 30 يناير 2020. (الأمم المتحدة)

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، تحديد غد الثلاثاء، الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، لجلسة استماع مغلقة للجنة العقوبات وفريق الخبراء وبحضور ليبيا والدول المعنية، بالأخص التي وردت في تقارير اللجنة.

وكتب السني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فرصة أخرى لكشف الدول التي تورطت في العدوان وخرقت القرارات الأممية، ومتابعة جِدالها أمام فريق الخبراء».

السني: مجلس الأمن يوافق على طلب عقد جلسة استماع للجنة العقوبات

وفي 16 يوليو الجاري، تقدمت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بطلب عقد تلك الجلسة عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، حسب الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي.

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