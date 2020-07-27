السراج: الترتيبات الأمنية يجب أن تضمن عدم تعرض المدن والمواقع الحيوية لأي تهديد

اجتماع السراج مع ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج «على ضرورة أن تضمن هذه الترتيبات عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

جاء تأكيد السراج خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع كبار الضباط الممثلين لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمن «عملية برلين».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص «لمتابعة مستجدات هذا المسار العسكري الأمني الذي أعتمده مؤتمر برلين ويستهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع «بحث الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف إطلاق النار، حيث أكد القائد الأعلى على ضرورة أن تضمن هذه الترتيبات عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلا».

واعتبر السراج أن المسار العسكري والأمني «هو المحك وعلى ضوء نتائجه يتحرك أو يقف المسارين الآخرين السياسي والاقتصادي».