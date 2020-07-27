مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا بفيروس «كورونا المستجد» إلى 2.827 حالة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 158 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، كان لافتًا فيها أن مدينتي مصراتة وسبها سجلتا العدد الأكبر من الإصابات على مستوى البلاد.

ووفق النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في مدينة مصراتة خلال آخر 24 ساعة 71 حالة إصابة، من بينها 55 حالة مخالطة، و16 حالة جديدة. فيما سجلت مدينة سبها 52 حالة إصابة من بينها 25 حالة مخالطة، و27 حالة جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 158 حالة إصابة جديدة و4 حالات وفاة، وتعافي 24 حالة من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا اليوم الإثنين.

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وقال المركز إن الإصابات الجديدة في ليبيا، جرى اكتشافها بعد فحص 1931 عينة تبين أن من بينها «1773 عينة سالبة» و«158 عينة موجبة» منها «71 حالات جديدة» و87 حالة مخالطين».

وسجل المركز 18 إصابة جديدة في طرابلس، و10 إصابات في زليتن من بينها 7 حالات مخالطة، و3 حالات جديدة، و4 إصابات جديدة في السواني، وإصابة واحدة جديدة في جنزور، وإصابة واحدة مخالطة في الزاوية، وإصابة واحدة في الجفرة لكنها «توفيت على الفور».

23 حالة شفاء موزعة بين سبها وطرابلس وزليتن

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه سجل (24) حالة شفاء منها حالة واحدة داخل مدينة زليتن، و21 حالة داخل مدينة سبها، وحالتان داخل مدينة طرابلس.

4 حالات وفاة في سبها والجفرة

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4 حالات وفاة جديدة من بينها حالة واحدة سجلت داخل الجفرة. و3 حالات سجلت داخل سبها.

وبهذه الإحصائية فإن إجمالي عدد الإصابات في ليبيا جراء فيروس «كورونا المستجد» بلغ نحو 2827 حالة من بينها 2186 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 577 شخصًا وتوفي 64 شخصًا.