«مكافحة الأمراض»: 158 إصابة جديدة و4 حالات وفاة و24 متعاف من «كورونا»

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، 158 حالة إصابة جديدة و4 حالات وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد في ليبيا، مشيرا إلى تعافي 24 حالة من الإصابة، بعد فحص 1931 عينة تبين أن من بينها «1773 عينة سالبة» و«158 عينة موجبة» منها «71 حالات جديدة» و87 حالة مخالطين».

وجاءت حالات الإصابة الموجبة موزعة كالآتي:

1 - طرابلس: 18 حالة جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس

2- السواني: 4 حالات جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس

3- زليتن: 10 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن من بينها 7 حالات مخالطة، و3 حالات جديدة.

4- مصراتة 71 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، من بينها 55 حالة مخالطة، و16 حالة جديدة.

5- الزاوية: حالة واحدة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - الزاوية

6- الجفرة: حالة واحدة جديدة توفيت على الفور، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الجفرة.

7 - جنزور: 1 حالة جديدة. حالة فحصت داخل مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

8 - سبها: 52 حالة فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها. من بينها 25 حالة مخالطة، و27 حالة جديدة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه سجل (24) حالة شفاء منها حالة واحدة داخل مدينة زليتن، و21 حالة داخل مدينة سبها، وحالتين داخل مدينة طرابلس.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4 حالات وفاة جديدة من بينها حالة واحدة سجلت داخل الجفرة. و3 حالات سجلت داخل سبها.

وبهذه الإحصائية فإن إجمالي عدد الإصابات في ليبيا جراء فيروس كورونا المستجد بلغ نحو 2.827 حالة من بينها 2.186 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 577 شخصا وتوفى 64 شخصا.