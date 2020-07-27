عقيلة صالح: اتفاق الصخيرات لم تنفذ منه «كلمة واحدة» وحل الأزمة ليبي بدعم عربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 07:40 مساء
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. (موقع المجلس على الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن اتفاق الصخيرات لم ينفذ منه «كلمة واحدة»، و«مَن كلفوا به لم يكونوا على قدر المسؤولية»، قائلاً: «نحن مقتنعون بأن الحل للأزمة سيكون بين الليبيين بدعم من إخواننا العرب»، حسب قوله.

وتابع صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط اليوم، «إننا لا نريد الحرب ولكنها فرضت علينا بسبب التدخل الخارجي».

من جانبه قال وزير الخارجية المغربي، إن اتفاق الصخيرات يحتاج لتطوير بما يشمل تكوين المجلس الرئاسي، و«تحيينه» بما يقتضيه الحال في الوقت الراهن.

عقيلة صالح يلتقي نظيره المغربي في الرباط

ويزور عقيلة صالح المغرب في زيارة رسمية، بهدف عرض مبادرته لحل الأزمة اللليبية.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش رئيس مجلس النواب مع نظيره المغربي الحبيب المالكي تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، خلال لقاء بينهما بمقر مجلس النواب المغربي في الرباط.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، إن المباحثات تضمنت «المبادرة التي أطلقها صالح لإنهاء الأزمة الليبية، التي توِّجت بإعلان القاهرة الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»