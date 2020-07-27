عماري زايد للسفير الألماني: حكومة الوفاق مستمرة في خطتها لبسط نفوذها على كامل ليبيا

لقاء عماري زايد والسفير الألماني لدى ليبيا، الإثنين، 27 يوليو 2020. (إدارة الإعلام والتواصل)

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا, «استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي»، مشددًا على أنه «لا حل سياسيًّا مع مَن يرفض الحل السياسي وأن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة كل الليبيين دون استثناء»، وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عماري زايد والسفير الألماني الذي جرى، ظهر اليوم الإثنين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة «آخر المستجدات السياسة ومسار برلين والتحديات والعوائق التي تواجهه, وكذلك النظرة المستقبلية لما يطرح من مبادرات وآراء حول ما يمكن أن تؤول له الحالة السياسية في المستقبل القريب».

وأضافت أن الطرفين تباحثا أيضًا «حول آخر المستجدات العسكرية في المنطقة الوسطى والوضع في الموانئ النفطية وانتشار المرتزقة فيها، وأكد عماري خلال اللقاء استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي وإنه لا حل سياسيًّا مع مَن يرفض الحل السياسي وإن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة كل الليبيين دون استثناء».

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الإدارة المحلية، حيث عرض عضو المجلس الرئاسي آخر ما توصل إليه في نقل اختصاصات الإدارة المحلية وما اتخذ من إجراءات من قبل حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن.

وأكد السفير الألماني من جهته «دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق الوطني لتعزيز الإدارة المحلية وتنفيذ برامجها بالخصوص, والعمل المشترك خلال الفترة القريبة المقبلة على إعداد برامج فنية وورش عمل مشتركة لذلك» وفق إدارة التواصل والإعلام.