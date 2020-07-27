السعودية تؤكد «الدعم الكامل» لموقف مصر في الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 04:49 مساء
المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر والسعودية بالقاهرة، الاثنين، 27 يوليو 2020. (فرانس برس)

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان «دعم المملكة الكامل» لموقف مصر في الأزمة الليبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، إثر محادثات بينهما في القاهرة، بحسب «فرانس برس».

وقال بن فرحان في المؤتمر الصحفي خلال زيارة سريعة للعاصمة المصرية «تحدثنا عن الوضع في ليبيا وأكدت لمعالي الوزير (المصري) دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها إعلان القاهرة».

كما أكد الوزير السعودي على «موقف المملكة الثابت من أهمية (..) احترام مقومات الأمن الوطني المصري وإبعاد ليبيا عن التدخلات الأجنبية».

والتقى الوزير السعودي قبل مغادرته القاهرة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور شكري، وفق بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسّام راضي.

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وقال راضي إن اللقاء شهد مباحثات «حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصة ليبيا واليمن وسورية والعراق». وجرى خلاله «التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا».

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من الجيش في «مهام قتالية» في الخارج، لتأمين الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ما اعتبرته حكومة الوفاق بمثابة «إعلان حرب» حسب المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا.

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