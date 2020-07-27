السفير الألماني يناقش مع سيالة العمل الجاري لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 04:25 مساء
لقاء سيالة والسفير الألماني لدى ليبيا في طرابلس، الأحد، 26 يوليو 2020. (حساب السفير الألماني على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الاثنين، إنه ناقش خلال اجتماعه مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة «العمل الجاري لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين» الذي أُقيم في 19 يناير الماضي في ألمانيا.

وأعرب أوفتشا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» عن سروره بلقاء سيالة في طرابلس قائلاً: «سررت بلقاء وزير الخارجية سيالة في طرابلس. حيث ناقشنا العمل الجاري لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، ولا سيما الالتزام الصادق بالوقف الشامل لإطلاق النار، المتعلق بعملية سياسية بقيادة ليبية».

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من جهتها، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إن لقاء سيالة مع السفير الألماني الذي جرى أمس الأحد، بحث سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، وتناول آخر المستجدات في ليبيا والتنسيق لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

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