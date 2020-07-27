برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 60 ألفا من سكان بنغازي يتمتعون بصرف صحي أكثر نظافة قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 02:58 مساء
جانب من عملية تسليم البرنامج الإنمائي المضخات إلى بلدية بنغازي. (صفحة البرنامج على فيسبوك)

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم الإثنين، أن أكثر من 60 ألفا من سكان بنغازي سيمكنهم التمتع خلال الفترة المقبلة بنظام مياه وصرف صحي أكثر نظافة من ذي قبل، وذلك بتسليم 36 مضخة صرف لبلدية بنغازي.

وأوضح البرنامج أن المضخات سيتم استخدامها لنقل مياه الصرف الصحي من محطات الضخ المختلفة إلى محطة المعالجة الرئيسية، مشيرا إلى معاناة بنغازي منذ نهاية الصراع بالمدينة في 2018 من فيضان مياه الصرف الصحي، وعدم عمل نظام الصرف بشكل سليم، حسب صفحته على موقع «فيسبوك». 

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا منذ العام 1976، ويؤكد أنه «يعمل على مر السنوات الأخيرة، ومنذ اندلاع النزاع في البلاد العام 2014 وتدهور الحالة الإنسانية، على دعم انتقال ليبيا إلى اتفاق سياسي شامل، وحكم خاضع للمساءلة، وتحقيق الاستقرار، والإنعاش الاقتصادي، والقدرة على الصمود».

جانب من عملية تسليم البرنامج الإنمائي المضخات إلى بلدية بنغازي. (صفحة البرنامج على فيسبوك)
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