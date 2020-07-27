السراج يوافق على زيادة رأس مال شركة الكهرباء

السراج خلال رئاسته الجمعية العمومية لشركة الكهرباء، 27 يوليو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على زيادة رأس مال الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العمومية للشركة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة المواضيع التي طرحت في الاجتماعين العادي الثاني والاستثنائي، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهد الاجتماع أيضا اعتماد لجنة جديدة لهيئة المراقبة في الشركة، وتعديل عدد من مواد النظام الأساسي.

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وكانت الجمعية العمومية اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول بداية شهر يوليو الجاري الموازنة التقديرية للعام المالي 2020، وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي، كما قررت في اجتماعها العادي الثاني إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.