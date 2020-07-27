«النهر الصناعي» يوضح أسباب توقف عمليات الإمداد المائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 01:25 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أوضح جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» أسباب توقف عمليات الإمداد المائي أخيرا.

وقال الجهاز إن التوقف يعود إلى انقطاعين في التيار الكهربائي المغذي حقول آبار المياه ومحطات الضخ، الذين وقعا اليوم الإثنين والسبت الماضي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه جار العمل بالتنسيق مع غرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء؛ لإعادة التيار للمكونات التشغيلية للمنظومة.

وناشد الجهاز الجميع الظروف الحالية، مؤكدا أن الفرق التابعة له تبذل جهودا استثنائية على مدار الساعة طيلة الأسبوع الجاري لمعالجة الوضع، وإعادة الاستقرار للمنظومة، والبدء بإعادة تدفق المياه لمناطق الاستهلاك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»