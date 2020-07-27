«النهر الصناعي» يوضح أسباب توقف عمليات الإمداد المائي

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أوضح جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» أسباب توقف عمليات الإمداد المائي أخيرا.

وقال الجهاز إن التوقف يعود إلى انقطاعين في التيار الكهربائي المغذي حقول آبار المياه ومحطات الضخ، الذين وقعا اليوم الإثنين والسبت الماضي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه جار العمل بالتنسيق مع غرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء؛ لإعادة التيار للمكونات التشغيلية للمنظومة.

وناشد الجهاز الجميع الظروف الحالية، مؤكدا أن الفرق التابعة له تبذل جهودا استثنائية على مدار الساعة طيلة الأسبوع الجاري لمعالجة الوضع، وإعادة الاستقرار للمنظومة، والبدء بإعادة تدفق المياه لمناطق الاستهلاك.