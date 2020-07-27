«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 12:27 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- البحرهادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين ربع متر ومتر.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على غالب الساحل؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من راس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، يصل إلى مترين على ساحل درنة.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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