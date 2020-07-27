ضبط شخصين يتبعان جهات أمنية ارتكبا جرائم سطو مسلح في أجدابيا

سيارة استخدمها المتهمين في ارتكاب جرائمهما، 27 يوليو 2020، (أمن أجدابيا)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، ضبط شخصين يتبعان جهتين أمنيتين، خارج المديرية، ارتكبا جرائم سطو مسلح في المدينة

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي المديرية بلاغات من مواطنين مفاده بأن شخصين يقومان بالسطو المسلح على مواطنين وعدد من العمالة الوافدة في أماكن مختلفة بالمدينة، وقد أكدت التحريات المعلومات، كما تم تحديد نوع المركبة الآلية التي يستقلها المجرمون، حسب بيان المديرية، اليوم الخميس.

وجرى نصب كمين للمتهمين من قبل وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا، في ساعات متأخرة من ليل الخميس الفائت، وتم ضبطهما، ليتبين أنهما يتبعان لجهتين أمنيتين خارج المديرية.

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وأشار البيان إلى اقتيادهما إلى قسم البحث الجنائي، وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بأنهما ارتكبا جرائم سطو مسلح، إضافة إلى خطف شخص لطلب فدية، وسرقة ما بحوزته، وقد تعرف عليهما أحد المواطنين المجني عليهم، وبناء على ذلك، انتقلت بهما وحدة التحريات إلى منزل أحدهما، حيث تم إخراج جميع المسروقات، ثم أحيلا إلى النيابة العامة بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.