«المركزي»: 18 مليون دينار سيولة لترهونة ومسلاتة خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 11:18 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي في طرابلس، تخصيص سيولة نقدية بقيمة 18 مليون دينار للمصارف في ترهونة ومسلاتة خلال شهر يوليو الجاري.

وتوزعت السيولة المخصصة لمصرف الجمهورية في ترهونة على خمسة فروع بالمدينة بواقع «3.75 مليون دينار لفرع ترهونة المدينة، و2.5 مليون دينار لفرع سوق الأحد، و500 ألف دينار لفرع سيدي الصيد، و2.25 مليون دينار لفرع الداوون، ومليون دينار لفرع وكالة ترغلات»، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وخصصت 3.5 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا فرع ترهونة المدينة، و2.5 مليون دينار للفرع في مسلاتة، وثلاثة ملايين دينار للمصرف التجاري الوطني فرع ترهونة المدينة.

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