«مكافحة الأمراض» ينشر خريطة الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في أنحاء ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة الوضع الوبائي في ليبيا اليوم، بعد تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 51 حالة جديدة و71 لمخالطين، كما تم تسجيل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة في بنغازي وجنزور.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أنه تسلم 1908 عينات، في كل من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بـ829 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة بـ283 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 56 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية بـ 300 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 144 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 269 عينة، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي 27 عينة، كان منها 1786 عينة سالبة

وجاءت الحالات كالتالي:

1- طرابلس:

- عدد 8 حالات مخالطة.

- عدد 11 حالة جديدة.

* المجموع الكلي: 19 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع -طرابلس.

2- الزاوية:

- عدد 1 حالة جديدة.

*المجموع الكلي 1 حالة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

3- الخمس:

- عدد 1 حالة مخالطة.

*المجموع الكلي 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

4- غريان:

- عدد 2 حالة مخالطة.

*المجموع الكلي 2 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

5- الأصابعة:

- عدد 9 حالات مخالطة.

* المجموع الكلي 9 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع- طرابلس.

6- بنغازي:

- عدد 4 حالات جديدة

* المجموع الكلي 4 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

7 - درنة:

- عدد 1 حالة جديدة.

* المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

8 - الجفرة:

- عدد 3 حالات جديدة

*المجموع الكلي 3 حالات فُحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

9 - طبرق:

- عدد 3 حالات جديدة.

*المجموع الكلي 3 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

10 - زليتن:

- عدد 3 حالات جديدة.

- عدد 10 حالات مخالطة.

*المجموع الكلي 13 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحوة المجتمع - زليتن.

11 - مصراتة:

- عدد 3 حالات جديدة.

- عدد 29 حالة مخالطة.

*المجموع الكلي 32 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، مصراتة- زليتن.

12 - سبها:

- عدد 12 حالة مخالطة.

- عدد 20 حالة جديدة.

*المجموع الكلي 32 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

13 - ترهونة:

- عدد 1 حالة جددة.

*المجموع الكلي 1 حالة داخل مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

14 - جنزور:

- عدد 1 حالة جديدة, توفيت على الفور.

*المجموع الكلي 1 حالة داخل مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا إلى 2.669 حالة منها 2056 حالة نشطة، بينما تعافى 553 شخصًا وتوفي 60 شخصًا.