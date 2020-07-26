بدءا من اليوم.. مطارا مصراتة ومعيتيقة الدوليان يستقبلان رحلات العودة بالعالقين

طائرات في مطار مصراتة الدولي، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلن مطارا مصراتة ومعيتيقة الدوليان، فتح المطارين لاستقبال رحلات العودة بالعالقين، بناء على كتاب وزير المواصلات بحكومة الوفاق رقم 1783 بتاريخ 26 يوليو الحالي، الذي يفيد بتعليمات رئيس المجلس الرئاسي وتقتضي بالسماح باستقبال المسافرين العالقين العائدين على متن الرحلات الجوية القادمة إلى ليبيا بالمطارات الليبية.

ولفت مطار مصراتة، في بيان اليوم، إلى أنه سيبدأ استقبال الرحلات من اليوم على أن تتولى وزارة الصحة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الواردة في تقرير اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، وحسب تصنيف الدول القادمة منها تلك الرحلات.

فيما قال مطار معيتيقة الدولي، إن الشركات الناقلة ستباشر بقبول الركاب الليبيين العالقين بتركيا بعد التنسيق مع القنصلية الليبية ووزارة الصحة، كل فيما يخصه من إجراءات.

ووجهت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بقيادة الدكتور خليفة الطاهر البكوش، عدة ضوابط للعالقين في الخارج حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية للحاجة الوبائية، الذي يصنف الدول إلى أربعة مستويات، إذ تشمل الإجراءات حصول العائد على تحليل «pcr» سلبي مدته أقل من 72 ساعة من يوم السفر بالنسبة للمستويين الأول والثاني من الدول، الذي يتمثل في عدم وجود حالات إصابة أو وجود حالات متناثرة بالبلاد ولا يوجد انتشار عنقودي، كما اشترطت على العائدين من هذه الدول، توقيع إقرار وتعهد بالحجر المنزلي المعتمد من اللجنة العلمية الاستشارية مدته 14 يومًا.

أما بالنسبة للعائدين من دول المستويين الثالث والرابع، التي ينتشر فيها الوباء بشكل عنقودي أو بشكل واسع، فيحصل العائد على ت تحليل «pcr» سلبي مدته أقل من 72 ساعة من يوم السفر، وتوقيع إقرار وتعهد للحجر المؤسسي المعتمد من اللجنة العلمية الاستشارية مدته 10 أيام، وعمل تحليل «pcr» آخر في اليوم الثامن، وفي حالة سلبية النتيجة يطلب من المواطن توقيع قرار آخر للحجر المنزلي المعتمد من اللجدنة العلمية الاستشارية ومدته 14 يومًا.