وفاة رجل ستيني بفيروس كورونا في بنغازي

قسم العزل الصحي بمركز بنغازي الطبي. (فيسبوك)

أعلن مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، الدكتور فادي فرطاس, عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل من مدينة بنغازي يبلغ من العمر 62 سنة، أمس السبت.

وبحسب فرطاس، في تصريحات اليوم، دخل الرجل الستيني لعناية برج الأمل أول من أمس الجمعة صباحا، كحالة اشتباه شديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوفي مساء السبت، إذ أظهرت نتائج المسحة الأنفية موجبة لفيروس كورونا المستجد covid-19.

وتابع أن برج الأمل سجل دخول عدد ثلاث حالات جديدة حالتين، يوم الخميس الماضي، وحالة أمس، دخلوا جميعا إلى قسم العزل ببرج الأمل، ليرتفع إجمالي الحالات الموجبة في القسم إلى 16 حالة مقسمه، 14 حالة مستقرة وحالتين داخل عناية قسم العزل.