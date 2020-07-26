ميناء بنغازي يستقبل 10320 رأس أغنام و555 بقرة من إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 06:30 مساء
خراف في ميناء بنغازي, 25 يوليو 2020. (صفحة ميناء بنغازي علي فيسبوك)

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي، أمس، سفينة نقل المواشي (توليب) الوكيل الملاحي شركة المسار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10320 رأس من الأغنام وعدد 555 رأس من الأبقار قادمة من دولة إسبانبا

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، فإن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (جلاكسي) الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 123 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة...

جاء ذلك بينما تستقبل ليبيا عيد الأضحى، الجمعة المقبل، وسط وصول عدد كبير من رؤس الأغنام من الخارج، بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

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