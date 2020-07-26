جامعة بني وليد تحدد 3 أغسطس موعدا لانطلاق الامتحانات النهائية

جامعة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

حددت جامعة بني وليد، الثالث من أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق الامتحانات النهائية، التي ستنطلق أولًا بكليتي «الاقتصاد والعلوم السياسية» و«الهندسة»، وفق ما أعلنه مدير المكتب الإعلامي بالجامعة فرج الشقار.

وقال الشقار لـ«بوابة الوسط» إن اجتماعًا عُـقد اليوم الأحد، بمقر الإدارة العامة للجامعة لمناقشة التحضيرات النهائية لامتحانات نهاية العام الجامعي بحضور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، ورئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعة، ومدير مكتب الشؤون العلمية، وعدد من الإدارات بالجامعة.

وأوضح الشقار أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على أن تكون بداية الامتحانات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الهندسة في 3 أغسطس المقبل، وبداية الامتحانات بكليات الزراعة والعلوم والتربية في 8 من شهر أغسطس المقبل».

وأضاف الشقار أن المجتمعين شددوا على ضرورة الانتهاء من وضع الأسئلة الاسترشادية للمواد التي تسمح بذلك، وحددوا يوم 28 من يوليو الجاري كآخر موعد لتسليم الأسئلة لمحلات التصوير لكي يتم تصويرها للطلبة.

وذكر الشقار أنه «يحق للطالب إسقاط جميع المواد بهذا الفصل ولا تطبق عليه اللوائح الخاصة بالإنذارات ولا يتأثر المجموع الكلي، بشرط أن يقدم الطالب طلبًا رسميًّا لعميد الكلية أو لوكيل الشؤون العلمية بالكلية بخصوص الإسقاط».

كما أكد المجتمعون ضرورة اتخاذ كافة تدابير الوقاية، التي من أهمها التباعد الاجتماعي وعدم تبادل الأدوات الدراسية بين الأساتذة والطلبة والموظفين؛ تجنبًا للإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بحسب مدير المكتب الإعلامي للجامعة.