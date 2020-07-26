«مكافحة الأمراض»: 122 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا وشفاء 43 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 08:23 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، منها 51 حالة جديدة و71 لمخالطين، كما تم تسجيل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أنه استلم 1908 عينات، في كل من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بـ829 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة بـ283 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 56 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية بـ 300 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 144 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 269 عينة، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي 27 عينة، كان منها 1786 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا إلى  2.669 حالة منها 2,056 حالة نشطة بينما تعافى 553 شخصا وتوفى 60 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»