«مكافحة الأمراض»: 122 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا وشفاء 43 حالة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، منها 51 حالة جديدة و71 لمخالطين، كما تم تسجيل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أنه استلم 1908 عينات، في كل من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بـ829 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة بـ283 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 56 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية بـ 300 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 144 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 269 عينة، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي 27 عينة، كان منها 1786 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا إلى 2.669 حالة منها 2,056 حالة نشطة بينما تعافى 553 شخصا وتوفى 60 شخصا.