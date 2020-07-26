سيالة يبحث مع السفير الألماني سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا. 26 يوليو 2020. (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا، سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فإن اللقاء الذي جمع الطرفين في طرابلس تناول آخر المستجدات في ليبيا والتنسيق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

السراج وإردوغان يؤكدان ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية

وأمس أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال مباحثات بمدينة اسطنبول، اليوم، ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.