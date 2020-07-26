لجنة الأزمة في جنزور تطالب العائلات بعدم مغادرتها في إجازة العيد

شعار بلدية جنزور. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة الدائمة للأزمة ببلدية جنزور كل العائلات المقيمة بالبلدية بعدم مغادرتها لقضاء إجازة العيد خارج البلدية، على خلفية الانتشار الواسع لفيروس «كورونا» المستجد.

واستثنى القرار، الذي نشرته الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «العائلات التي لها ظروف خاصة على أن يلتزموا بالتواصل مع لجنة الطوارئ بإدارة الصحة بالبلدية فور عودتهم وبنفس اليوم لغرض إجراء المسح الخاص بالفيروس».

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وقالت اللجنة «من يخالف هذا الأمر يتحمل كافة المسؤولية القانونية وخصوصا صاحب السكن»، مطالبا «المواطنين خصوصا الجيران بالتعاون والتبليغ عن أي مخالف هذه التعليمات».