ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في طبرق إلى أربع.. واستمرار البحث عن الحالة الصفرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 26 يوليو 2020, 03:33 مساء
مؤتمر صحفي للإعلان عن إصابات فيروس كورونا في طبرق, 26 يوليو 2020. (الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي، عن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أربعة حالات بمدينة طبرق.

وقال الجالي، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأحد، بمركز طبرق الطبي، إن المدينة سجلت أمس السبت ثلاث إصابات جديدة مخالطة للحالة الأولى.

واضاف أن الحالة الأولى تم اكتشافها يوم الخميس الماضي لسيدة تبلغ من العمر 70 عام، وهي ليست الحالة الصفرية بالمدينة لأن المريضة ليس لديها أي تاريخ سفر للخارج، وبهذا الشكل لو لم يتم اكتشاف الحالة الصفرية سيزداد عدد الحالات، موضحا أن المصابين الأربعة تم نقلهم إلى العزل الصحي بمدخل المدينة الغربي وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية طبرق وأعضاء فريق الرصد والتقصي بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»