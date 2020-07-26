ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في طبرق إلى أربع.. واستمرار البحث عن الحالة الصفرية

مؤتمر صحفي للإعلان عن إصابات فيروس كورونا في طبرق, 26 يوليو 2020. (الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي، عن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أربعة حالات بمدينة طبرق.

وقال الجالي، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأحد، بمركز طبرق الطبي، إن المدينة سجلت أمس السبت ثلاث إصابات جديدة مخالطة للحالة الأولى.

واضاف أن الحالة الأولى تم اكتشافها يوم الخميس الماضي لسيدة تبلغ من العمر 70 عام، وهي ليست الحالة الصفرية بالمدينة لأن المريضة ليس لديها أي تاريخ سفر للخارج، وبهذا الشكل لو لم يتم اكتشاف الحالة الصفرية سيزداد عدد الحالات، موضحا أن المصابين الأربعة تم نقلهم إلى العزل الصحي بمدخل المدينة الغربي وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية طبرق وأعضاء فريق الرصد والتقصي بالمدينة.