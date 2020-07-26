بعد توقف أشهر.. مطار مصراتة يستقبل المسافرين المغادرين إلى اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 01:58 مساء
مسافرين مغادرون على رحلة من مطار مصراتة الدولي إلى مطار اسطنبول الدولي. (مطار معيتيقة الدولي)

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن مطار مصراتة الدولى بدأ اليوم الأحد استقبال المسافرين المغادرين على متن طائرة «الأجنحة الليبية» المتوجهة إلى مطار اسطنبول الدولي، في أولى رحلات الشركة بعد توقف دام عدة أشهر.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مصلحة المطارات، السبت، استئناف الرحلات التجارية المنتظمة في المطارعلى مراحل تقتصر الأولى منها على المسافرين المغادرين ليبيا فقط. وفيما من المقرر صدور إجراءات جديدة قريبًا فيما يخص المواطنين العائدين إلى ليبيا من دول أخرى وفقًا للضوابط التي ستصدر في هذا الشأن.

وفي 19 يوليو الجاري، أعلنت مصلحة المطارات توفير جميع الاحتياجات بمطار مصراتة الدولي ومعاينته لتحديد جاهزيته من حيث الاشتراطات الاحترازية وفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية اليوم الأحد، كحد أقصى.

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