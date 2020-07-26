باخرة تحمل أكثر من 10 آلاف رأس من الأغنام تخضع لفحص طبي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 01:26 مساء
أغنام كانت على متن الباخرة التي وصلت من إسبانيا إلى ميناء بنغازي البحري. (ميناء بنغازي)

خضعت باخرة قادمة من إسبانيا إلى ميناء بنغازي البحري، وتحمل 10 آلاف و320 رأسا من الأغنام، و550 من الأبقار للإجراءات الصحية، أمس السبت، وسمح لها بحرية الاتصال، وذلك كإجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما خضعت باخرة أخرى تحمل علم سيراليون للإجراءات الطبية من قبل أعضاء مكتب الرقابة الصحية الدولية ميناء بنغازي البحري وحمولتها قمح صب، قبل أن يسمح لها بحرية الاتصال، حسبما أكدت صفحة مكتب الإجراءات الصحية بميناء بنغازي البحري، اليوم الأحد.

جاء ذلك بينما تستقبل ليبيا عيد الأضحى، الجمعة المقبل، وسط وصول عدد كبير من رؤس الأغنام من الخارج، بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وحتى أمس السبت، سجلت ليبيا 2547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» منذ ظهر في البلاد مارس الماضي، بينها 1979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء.

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