لجنة الأزمة مصراتة تصدر توجيها جديدا بشأن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 12:19 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة المجابهة جائحة «كورونا» من المؤسسات الصحية بالمدينة بعدم إيواء أي حالة من خارج بلدية مصراتة دون إثبات الخلو من فيروس «كورونا» المستجد.

واستندت اللجنة في تعميم موجه إلى المؤسسات الصحية العامة والخاصة داخل نطاق البلدية إلى «قرارات وتعميمات حكومة الوفاق الوطني بشأن منع التنقل بين المناطق والمدن، مع الانتشار السريع لفيروس كورونا بين الناس».

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ووفق آخر خارطة وبائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد سجلت مصراتة خمس حالات جديدة، فيما بلغت أعداد الحالات المخالطة 26 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع 31 حالة.

 

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