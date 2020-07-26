الأرصاد: حرارة مرتفعة ورطوبة عالية على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 10:14 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (26 يوليو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع نسبيا خلال نهار اليوم الأحد على مناطق شمال غرب البلاد مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية. 

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق الساحلية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية، وتكون بين 35 و39 درجة مئوية على جالو - أجدابيا والجغبوب، وتسجل ارتفاعا غدًا على بعض المناطق.

الجفرة - سبها-غات- غدامس- الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة. والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السریر۔ تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

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