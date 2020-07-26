«بلدي مصراتة» يتفي علاقته بزيارة ليفي

شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

نفي المجلس البلدي مصراتة علاقته بزيارة الصحفي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى البلدية، نافيا «وجود أي تنسيق مع المجلس البلدي بالخصوص».

وحمل المجلس في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت «المسؤولية كاملة لأي جهة أو شخصية كانت لها علاقة بزيارة هذه الشخصية الجدلية البلدية»، معتبرا أنه «تعد صارخ وتدخل في صلاحيات الإدارة المحلية التي يمثلها المجلس البلدي داخل الحدود الإدارية للبلدية».

ووصل الفرنسي، برنارد ليفي مصراتة صباح أمس، في زيارة لم تعلن عنها حكومة الوفاق مسبقا، لكن مصادر أكدت لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة جرت بترتيب مع وزارة داخلية الوفاق.

الرئاسي: زيارة ليفي خروج على الشرعية ولا علم لنا بها

من جهته، أكد المجلس الرئاسي في بيان، السبت، أنه لا علاقة ولا علم له بزيارة ليفي إلى ليبيا، ولم يتم التنسيق معه بشأنها، مؤكدا اتخاذ المجلس إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

ونشر الصحفي الفرنسي، برنارد ليفي، السبت صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال إنها من ترهونة. وأوضح ليفي، في تعليقه على الصورة قائلا «اليوم 25 يوليو كنت في ترهونة.. هنا تم العثور على 47 جثة، بينهم أطفال، أيديهم مشدودة في الظهر.. قتلوا من وكلاء حفتر المحترفين... أعبر عن حزني وغضبي وتضامني مع ترهونة».