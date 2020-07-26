«بلدي مصراتة» يتفي علاقته بزيارة ليفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 09:36 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

نفي المجلس البلدي مصراتة علاقته بزيارة الصحفي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى البلدية، نافيا «وجود أي تنسيق مع المجلس البلدي بالخصوص».

وحمل المجلس في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت «المسؤولية كاملة لأي جهة أو شخصية كانت لها علاقة بزيارة هذه الشخصية الجدلية البلدية»، معتبرا أنه «تعد صارخ وتدخل في صلاحيات الإدارة المحلية التي يمثلها المجلس البلدي داخل الحدود الإدارية للبلدية». 

ووصل الفرنسي، برنارد ليفي مصراتة صباح أمس، في زيارة لم تعلن عنها حكومة الوفاق مسبقا، لكن مصادر أكدت لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة جرت بترتيب مع وزارة داخلية الوفاق.

الرئاسي: زيارة ليفي خروج على الشرعية ولا علم لنا بها

من جهته، أكد المجلس الرئاسي في بيان، السبت، أنه لا علاقة ولا علم له بزيارة ليفي إلى ليبيا، ولم يتم التنسيق معه بشأنها، مؤكدا اتخاذ المجلس إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

ونشر الصحفي الفرنسي، برنارد ليفي، السبت صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال إنها من ترهونة. وأوضح ليفي، في تعليقه على الصورة قائلا «اليوم 25 يوليو كنت في ترهونة.. هنا تم العثور على 47 جثة، بينهم أطفال، أيديهم مشدودة في الظهر.. قتلوا من وكلاء حفتر المحترفين... أعبر عن حزني وغضبي وتضامني مع ترهونة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»