الرئاسي: زيارة ليفي خروج على الشرعية ولا علم لنا بها

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه لا علاقة ولا علم له بزيارة الصحفي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى ليبيا، ولم يتم التنسيق معه بشأنها، مؤكدا اتخاذ المجلس إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.
وشدد المجلس في بيان اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركًا أو متواطئاً في هذا الفعل «الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة».
زيارة ليفي تثير ردود فعل متفاوتة داخل مصراتة وخارجها
وبحسب البيان، أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا.