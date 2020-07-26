الرئاسي: زيارة ليفي خروج على الشرعية ولا علم لنا بها

شعار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. (أرشيفية: المكتب الإعلامي)

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه لا علاقة ولا علم له بزيارة الصحفي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى ليبيا، ولم يتم التنسيق معه بشأنها، مؤكدا اتخاذ المجلس إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

وشدد المجلس في بيان اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركًا أو متواطئاً في هذا الفعل «الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة».

زيارة ليفي تثير ردود فعل متفاوتة داخل مصراتة وخارجها

وبحسب البيان، أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا.