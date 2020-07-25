الرئيسان المصري والجنوب إفريقي يبحثان آخر مستجدات القضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 11:10 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، (الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي. هاتفيا آخر مستجدات القضية الليبية.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تلقى السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً، من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة.

واستعرضت المكالمة آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، وتبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً «لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي»، وفق البيان.

 

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