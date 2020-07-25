إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 05:45 مساء
إردوغان خلال لقائه مع السراج، 25 يوليو 2020. (الرئاسة التركية)

أفادت الرئاسة التركية في بيان، اليوم السبت، بعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعًا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

ويتواجد السراج في إسطنبول، منذ الخميس الماضي، حيث التقى في نفس اليوم وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، حيث أكد الجانبان ضرورة «الحل السياسي للأزمة الليبية وفقًا لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين».

وأمس الجمعة، التقى السراج سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، واتفقا على «الحل السياسي للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، ومخرجات مؤتمر برلين».

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