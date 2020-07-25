استئناف رحلات مطار مصراتة بدءا من الأحد على مراحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 07:21 مساء
استعداد مطار مصراتة لاستئناف الرحلات الجوية، 25 يوليو 2020. (مصلحة المطارات

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم السبت، استئناف الرحلات التجارية المنتظمة في مطار مصراتة الدولي، غدًا الأحد، على مراحل تقتصر الأولى منها على المسافرين المغادرين ليبيا فقط.

وأشارت المصلحة في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى صدور إجراءات جديدة قريبًا فيما يخص المواطنين العائدين إلى ليبيا من دول أخرى وفقًا للضوابط التي ستصدر في هذا الشأن.

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وأوضحت اقتراح اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» تصنيف دول العالم إلى أربعة مستويات حسب نسبة انتشار الوباء في كل دولة، وفي ضوء ذلك يتم تحديد نوع المعاملة والإجراءات التي سيخضع لها المسافر القادم من تلك الدول.

إلى ذلك، لفتت مصلحة المطارات إلى اتخاذ إدارة التشغيل والتسهيلات التابعة لها بالتعاون مع إدارة مطار مصراته الدولي التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا» داخل المطار، ومن بين تلك الإجراءات وضع الملصقات والعلامات الإرشادية اللازمة والتي توضح للمسافرين كيفية التعامل داخل المطار حفاظًا على سلامتهم.

وأعلنت مصلحة المطارات، في 19 يوليو الجاري،  توفير جميع الاحتياجات بمطار مصراتة الدولي ومعاينته لتحديد جاهزيته من حيث الاشتراطات الاحترازية وفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية يوم الأحد 26 يوليو الحالي، كحد أقصى.

استعداد مطار مصراتة لاستئناف الرحلات الجوية، 25 يوليو 2020. (مصلحة المطارات
استعداد مطار مصراتة لاستئناف الرحلات الجوية، 25 يوليو 2020. (مصلحة المطارات
استعداد مطار مصراتة لاستئناف الرحلات الجوية، 25 يوليو 2020. (مصلحة المطارات
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