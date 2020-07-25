زليتن تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى قسم العزل في زليتن.

وقالت إدارة الرصد، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحالة الأولى كانت تعاني التهابًا رئويًّا جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، حيث أُدخلت غرفة العناية الفائقة لتلقي العلاج حسب البروتوكول المتبع داخل القسم.

في حين عانت الحالة الثانية من نزلة معوية حادة جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، حيث أُدخلت قسم الإيواء لتلقي العلاج حسب البروتوكول المتبع.