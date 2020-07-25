صنع الله يطلب من شركة «شلمبرجير» التعجيل بإنشاء مركز التدريب في بنغازي

اجتماع مؤسسة النفط برئاسة صنع الله مع مسؤولي شركة «شلمبرجير» في لندن، 25 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)

طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم السبت، من شركة «شلمبرجير» العاملة بقطاع النفط الليبي، التعجيل في وضع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز التدريب بمدينة بنغازي موضع التنفيذ وفي أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله في لندن مع مسؤولي شركة «شلمبرجير» المضطلعة بتنفيذ عديد برامج حفر وصيانة آبار النفط والغاز وزيادة قدرتها الإنتاجية، وتقديم الخدمات الاستشارية لشركات قطاع النفط الليبي، حسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وخلص الاجتماع، الذي ناقش استعدادات شركة «شلمبرجير»، إلى الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل، والتركيز على الرفع من الكفاءات البشرية لمواكبة التقنيات الحديثة، وحث الشركة على التواصل مع شركة «الجوف» للتقنية النفطية لترسيخ برامج الشراكة في بعض الأعمال، وتأهيل بعض من عمالتهم الفنية.

حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط للاستكشاف والإنتاج، بلقاسم شنقير، ومدير عام الإدارة القانونية، ومدير عام الإدارة المالية، ومدير عام المشاريع المشتركة بشركة «مليته» للنفط، ورئيس لجنة إدارة شركة «الواحة» للنفط، أحمد عمار، وممثل شركة «شلمبرجير» رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طارق رزق، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا، رضا كلكولي، ونائب رئيس عمليات خدمات الحفر بالشركة، لاليت أجروال.

ووصل صنع الله، الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد رفيع المستوى، لعقد سلسلة اجتماعات مع شركات «بتروفاك» و«شلمبرجير» و«إيني بروجيتي». وقالت مؤسسة النفط إن الاجتماعات التي يعقدها صنع الله في لندن تتعلق بمشاريع شركة «الواحة» والأعمال البحرية في التركيبات «أ» و«هـ» في مشروع بحر السلام، وتبدأ اليوم وتستمر لغاية 26 يوليو.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس مؤسسة النفط كلا من عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، أبوالقاسم شنقير، ورئيس شركة «الواحة» للنفط، أحمد عمار، ومدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة، الدكتور خلف الله مفتاح، ومدير عام المالية بالمؤسسة، بلعيد سالم، إلى جانب مجموعة من المختصين بمؤسسة النفط والشركات.

اجتماع مؤسسة النفط برئاسة صنع الله مع مسؤولي شركة «شلمبرجير» في لندن، 25 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)

اجتماع مؤسسة النفط برئاسة صنع الله مع مسؤولي شركة «شلمبرجير» في لندن، 25 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)