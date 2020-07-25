إرسال أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية بالخارج إلى تركيا لتوزع على 34 دولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 01:23 مساء
جانب من عملية إرسال أسئلة الامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية إلى تركيا. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أرسل المركز الوطني للامتحانات أسئلة الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية للمدارس الليبية بالخارج للعام الدراسي 2020/2019 إلى تركيا، صباح اليوم السبت؛ على أن توزع على 34 دولة.

وأشرف على عملية الشحن والإرسال من مطار معيتيقة الدولي كل من المدير العام للمركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة شؤون الملحقيات وشؤون الموفدين أحمد البنانوي، وسيكون في استقبالها بمطار إسطنبول الدولي كل من القائم بالأعمال فتحي الشريف والملحق الأكاديمي مفتاح قدورة، حسب صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك». 

وتحتوي هذه الشحنة على 52 صندوقا تحتوي على أسئلة جميع المواد الدراسية للشهادتين، وستوزع مباشرة بعد وصولها إلى مدينة إسطنبول على 34 دولة من مختلف قارات العالم.

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