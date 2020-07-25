ننشر ديباجة معاهدة السلام الأولى بين ليبيا وإسبانيا الموقعة في 1784

نشرت السفارة الليبية في مدريد نسخة من معاهدة السلام الأولى، الموقعة بين ليبيا وإسبانيا في العام 1784، بإعداد وترجمة من قسم الشؤون السياسة بالسفارة.

وسلمت السفارة، قبل ساعات، نسخة من المعاهدة التاريخية كهدية تذكارية إلى سفير إسبانيا في ليبيا خافيير غارسيا لاراشي قبل تسلم مهام عمله سفيرا جديدا مفوضا فوق العادة للمملكة الإسبانية في ليبيا، وفق حساب السفارة على موقع «فيسبوك».

نص ديباجة المعاهدة:

باسم المولى العظيم والصلاح والمحبة في أول الكلام

هذه مواد معاهدة سلم وصداقة مقترحة من فخامة وسعادة السيد علي باشا القره مانلي، باشا مدينة ومملكة طرابلس، والموافق عليها من معالي الموقرين، السيد بيدرو سولير والسيد خوان سولير، باسم النبيل والمقتدر الأعظم الأمير السيد كارلوس، حفظه الله، ملك إسبانيا والسند الغربية، الموكلان لإبرام المعاهدة الحالية بتاريخ الرابع من نوفمبر 1783.



وبموافقة معالي السيد خوان دي سيلفا، كونت دي ثيفوينتس ومركيز دي الكونتشيز وعظيم إسبانيا من الدرجة الأولى، فئة فارس حامل الصليب الأعظم بنظام الملك كارلوس الثالث والنبيل بسُدة جلالة الملك لواء ركن المنشآت الملكية وحاكم وقبطان عام جستي مايوركة ومينوركة، والذي يمثله نفس السيد كونت ثيفوينتس لصالح المذكورين السيدين بيدور سوليز والسيد خوان سولير في الثاني من يوليو 1784.



(نص مواد المعاهدة)

حررت في شهر شوال المكرم سنة 1198 هجرية.