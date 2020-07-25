السيسي يبحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني القضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 01:28 صباحا
السيسي (يمين) خلال لقاء سابق مع نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي. (الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية)

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، تطورات القضية الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصري في بيان إن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية مثل القضية الليبية.

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وفي هذا الإطار، أشار الناطق في البيان المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الرئيس الأوكراني ثمن «الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط».

وكانت تطورات الأزمة الليبية محور اتصال هاتفي جمع الرئيس المصري، الخميس، مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، حيث استعرض السيسي محددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا. كما بحث السيسي  هاتفيا مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين الماضي، آخر مستجدات القضية الليبية، مستعرضا «موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية».

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