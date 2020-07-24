مركز بنغازي الطبي يستقبل 5 إصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 11:28 مساء
مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلن مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، الدكتور فادي فرطاس، استقبال البرج، مساء الجمعة، خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقال فرطاس في منشور على صفحة اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك» إن الحالات الخمس دخلت مساء اليوم إلى قسم العزل ببرج الأمل ويتلقون العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا» الموجودين بقسم العزل ببرج «الأمل» إلى 14 حالة.

يشار إلى إعلان برج الأمل ببنغازي، صباح الجمعة، تسجيل خمس إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الـ48 ساعة الماضية، فضلا عن حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 96 عامًا. وتوزعت الإصابات بواقع ثلاث حالات من مدينة بنغازي دخلوا البرج، الأربعاء، وحالتين استقبلهما البرج الخميس.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات «كورونا المستجد» الموجود بقسم العزل ببرج الأمل إلى 14 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات جراء الفيروس عند خمس حالات.

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