صنع الله يبحث في لندن مع مسؤولي شركة «بتروفاك» سير العمل في 3 مشروعات

صنع الله (وسط) خلال اجتماعه في لندن مع مسؤولي شركة «بتروفاك»، 24 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، اجتماعًا في العاصمة البريطانية لندن مع شركتي «الواحة» للنفط، و«بتروفاك» التي تتخذ من لندن مقرا وتضطلع بتنفيذ عدة مشاريع لقطاع النفط الليبي؛ لبحث سير تنفيذ الأعمال الهندسية الأولية لمشروع تطوير القطعة «م.ن. 98» ومشروع تطوير واستغلال مشروع الغاز «جالو 3».

وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في مشروع دراسة تطوير الطاقة الاستيعابية لجميع المحطات في شركة «الواحة»، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة، بلقاسم شنقير، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع من جانب شركة «الواحة» للنفط كل من رئيس لجنة الإدارة، أحمد عبدالله عمار، ورئيس اللجنة الاستشارية، ومديري إدارات الهندسة والمشاريع الرئيسية، والمدير المشرف على مشروعي« جالو 3»، و«89 NC»، ومن جانب شركة «بتروفاك»، المدير التنفيذي للشركة، أيمن أصفري، ومساعد المدير العام للخدمات الهندسية، عثمان دار، إلى جانب مشاركة رئيس لجنة الإدارة بشركة «زلّاف»، خليفة عبدالصادق، عن طريق الدائرة المغلقة.

ووصل صنع الله، أمس الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد رفيع المستوى، لعقد سلسلة اجتماعات مع شركات «بتروفاك» و«شلمبرجير» و«إيني بروجيتي». وقالت مؤسسة النفط إن الاجتماعات التي يعقدها صنع الله في لندن تتعلق بمشاريع شركة «الواحة» والأعمال البحرية في التركيبات «أ» و«هـ» في مشروع بحر السلام، وتبدأ اليوم وتستمر لغاية 26 يوليو.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس مؤسسة النفط كلا من عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، أبوالقاسم شنقير، ورئيس شركة «الواحة» للنفط، أحمد عمار، ومدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة، الدكتور خلف الله مفتاح، ومدير عام المالية بالمؤسسة، بلعيد سالم، إلى جانب مجموعة من المختصين بمؤسسة النفط والشركات.

جانب من الحضور.