مستشفى الهواري ببنغازي يستقبل 3 إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 09:09 مساء
غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري في بنغازي، الجمعة، استقبال المستشفى ثلاث حالات لنساء مصابات بفيروس «كورونا المستجد».

لفت العريبي في منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك» إلى أن الحالات الثلاث توزعت بواقع حالتين من بنغازي وواحدة من طبرق، لافتًا إلى تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة بقسم الإيواء بالمستشفى.

وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» الموجودة في مستشفى الهواري العام ببنغازي إلى ست حالات جميعها لنساء عدا حالة مسجلة لرجل.

يشار إلى أن حالات الشفاء من فيروس «كورونا» ارتفعت في مستشفى الهواري العام في بنغازي إلى 53 حالة، بعدما أعلن مدير المستشفى، الدكتور عبدالرحمن يوسف، الثلاثاء الماضي، شفاء خمس حالات إصابة بالفيروس.

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