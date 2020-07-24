تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية يعود للعمل بعد سداد مستحقات الشركات

تنفيذ مشروع تابع لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الغربية, (الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الغربية عودته للعمل واستكمال المشاريع التابعة له، بعد سداد مستحقات الشركات، مضيفا أنه سيشرع خلال هذه الأيام في استكمال العديد من المشاريع في معظم البلديات.

وشدد الجهاز في بيان اليوم، على المواطنين بالتعاون مع الجهاز في استكمال هذه الطرق، وعدم عرقلة الشركات في التنفيذ.

وأضاف الجهاز أنه بدأ يوم الأحد الماضي تنفيذ طريق مشروع منطقة زقزاو أم العطف الفار التابعة لبلدية باطن الجبل، بعد زيارة رئيس الجهاز والمهندسين التابعين له خلال فترة ماضية، مضيفا أن إبرام العقد تأخر، ولكن للظروف القاهرة التي تمر بها البلاد سيتم استكمال هذا المشروع في أسرع وقت ممكن خلال هذه الفترة.

وطالب المواطنين بالتعاون مع الشركة المنفدة خصوصا أن وضع العمل في هذه الظروف يعتبر شبه مستحيل من نقص في الوقود والتأخير في صرف المستحقات المالية للمشاريع، ولكن رغم ذلك عازمون بعون الله على التنفيذ، فنتمنى من الجميع التعاون.

ولفت إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي أسس الأبراج العالية للمقاولات العامة، بينما الطريق سيكون بطول تسعة كيلومترات.