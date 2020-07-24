وفاة مسنة تبلغ من العمر 96 عاما بفيروس «كورونا» في بنغازي وتسجيل 5 إصابات

مقر مركز بنغازي الطبي. (الإنترنت)

أعلن برج الأمل ببنغازي تسجيل خمس إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الـ48 ساعة الماضية، فضلا عن تسجيل حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 96 عاما.

وبحسب تصريح مدير برج الأمل د. فادي فرطاس، اليوم الجمعة، فإن برج الأمل ببنغازي سجل دخول ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» من مدينة بنغازي لسيدتين ورجل أول من أمس الأربعاء.

وتابع فرطاس أن البرج سجل أيضا دخول حالتين أمس الخميس، مضيفا أنه تم إبلاغنا بهما عن طريق لجنة الرصد والتقصي التابعة للجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا»، وبينما وصلت حالة واحدة منهما لسيدة من بنغازي، ودخولها قسم العزل ببرج الأمل، فمن المنتظر وصول الحالة الأخرى لدخولها قسم العزل أيضا وهي لرجل من بنغازي.

وأوضح أن البرج سجل وفاة لحالة مؤكدة في قسم العزل مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لسيدة تبلغ من العمر 96 سنة، ناتجة عن التقدم الكبير في العمر وتوقف الجهاز التنفسي والدوري، مضيفا أن الحالة كانت مستقرة لكن التقدم الكبير في السن أدى إلى وفاة السيدة بشكل طبيعي.

وبحسب فرطاس، توجد حالة من المخالطين لحالة السيدة المتوفاة، بقسم العزل داخل برج الأمل، وهي ابنتها مصابة عمرها 75 سنة.

ولفت إلى أن عدد الموجودين بقسم العزل ببرج الأمل وصل إلى تسع إصابات مؤكدة، يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما ارتفع عدد الوفيات نتيجة فيروس «كورونا» إلى خمس داخل برج الأمل.