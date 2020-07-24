«تسييري سرت» يدعو الأسر النازحة إلى تسجيل بياناتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 03:55 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المجلس التسييري لبلدية سرت جميع الأسر النازحة إلى تسجيل بياناتها لغرض حصرها، وتقديم المساعدة لها.

وطالب المجلس الأسر النازحة من أبوقرين، والوشكة، ووادي زمزم، وأبونجيم، ومن مناطق طرابلس وما جاورها، الموجودين في سرت، إلى التوجه لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة بالبلدية، وإدارة شؤون المحلات؛ لتقديم ما يثبت سكنهم الأصلي ومواقع النزوح، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن الأوراق المطلوبة هي كتيب العائلة، على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة نزوح من المنطقة الغربية، خصوصا من ترهونة وطرابلس، إلى بني وليد وأجدابيا وبنغازي وطبرق، إذ قدر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عدد هؤلاء بنحو 20 ألف نسمة، فيما تحدثت البعثة الأممية عن نزوح 16 ألفا من المدينتين، في أوائل يونيو.

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