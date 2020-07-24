افتتاح سوق يفرن الجديدة

لافتة سوق يفرن الشعبية الجديدة، 23 يوليو 2020، (بلدية يفرن)

افتتحت بلدية يفرن السوق الشعبية الجديدة الواقعة في بئر عياط، والمخصصة لبيع الخضراوات والفواكه والماشية.

وجرى افتتاح السوق أمس الخميس، وتبلغ مساحتها نحو هكتارين، وأرضيتها مهيأة بشكل كامل، وقد شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي والمسافرين القاصدين مدن جبل نفوسة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن السوق ستستمر في العمل كل خميس وجمعة حتى عيد الأضحى، وبعدها كل جمعة فقط.

ودعت البلدية الأهالي إلى الإقبال على الشراء من السوق؛ لما له من فائدة اقتصادية للمنطقة، موجهة الشكر للحرس البلدي على جهوده في التنظيم.