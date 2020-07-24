مصادر مصرفية لـ«بوابة الوسط»: مصارف سرت تتسلم 28 مليون دينار

مصرف الصحاري في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

تسلمت المصارف التجارية العاملة بسرت سيولة نقدية تقدر بأكثر من 28 مليون دينار، وفق مصادر مصرفية قالت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذا المبلغ ساهم في توفير السيولة لمواطني المدينة بنسبة «متوسطة».

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مصرف «الصحاري» سرت تسلم سيولة تقدر بنحو ستة ملايين دينار، بينما تسلم مصرف «التجارة والتنمية» سرت مليونى دينار، ومصرفى «الوحدة» الرئيسي، والوكالة «الجامعة» نحو ستة ملايين.

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في حين تسلم مصرف «الجمهورية» سرت تلاثة ملايين، ومصرف «الجمهورية أبوهادي» نحو مليونى دينار، إضافة إلى ثلاثة ملايين لمصرف «شمال أفريقيا»، وستة ملايين لفرع مصرف «التجارة الوطني» سرت، حسب المصادر.



إلى ذلك، طالبت بلدية سرت في خطاب رسمي الحكومة الموقتة، تخصيص سيولة نقدية تقدر بنحو 35 مليون دينار لجميع المصارف العاملة في المدينة.

يشار إلى أن جميع المصارف العاملة في سرت باشرت توزيع السيولة مباشرة على عملائها عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل المدينة، وذلك بإشراف لجنة التواصل الاجتماعى سرت.