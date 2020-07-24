مركز العزل بالكفرة يستقبل أول إصابة بفيروس «كورونا»

مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الجمعة، إيواء سيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مركز العزل المخصص بعد اضطلاع المجلس التسييري بالمدينة بصيانته وتجهيزه.

وسلم رئيس المجلس التسييري ببلدية الكفرة، 13 يوليو الجاري، مقر العزل المخصص للمصابين بفيروس «كورونا» بالبلدية بعد صيانته وتأهيله إلى اللجنة الفرعية الطبية الاستشارية.

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وكشفت اللجنة عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تواجد عدد من العناصر الطبية المساعدة «ممرضات» بمركز العزل للتعامل مع الحالة طيلة فترة عزلها.

يشار إلى أن بلدية الكفرة لم تسجل سوى إصابة وحيدة بفيروس «كورونا» أعلنت عنها قبل ثلاثة أيام، وتعود لسيدة قادمة من سبها تم حجرها رفقة عائلته فور وصولها إلى البلدية وظهرت نتائج تحليها إيجابية للفيروس.

ودعا رئيس اللجنة للجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، العقيد خالد حيار، جميع مواطني البلدية إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى اتخاذ اللجان المختصة كل الإجراءات الواجبة منذ دخول عائلة المصابة بالفيروس إلى المدينة.

عناصر طبية وطبية مساعدة عاملة في مركز العزل بالكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)