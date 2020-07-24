«النواب» في طرابلس يطلع على آلية تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس، 23 يوليو 2020. (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)

عرض فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الخميس، أمام لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس المرحلة الأولى والثانية لاستعراض دولة ليبيا المتعلق بآلية عمل الاتفاقية، واسترداد الموجودات والأموال المنهوبة التي هربت للخارج.

وعُقد اللقاء بمقر مجلس النواب في فندق «ريكسوس» في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس فريق الخبراء الحكومي، نعمان الشيخ والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، وبعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء فريق الخبراء الحكومي، حسب بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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وأشار البيان إلى تقديم نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي، الدكتور مجدي الشبعاني، خلال اللقاء، عرض مرئي مفصل حول آلية استعراض دولة ليبيا.

لملوم يتعهد دعم فريق الخبراء

وعقد الفريق الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعًا في 2 يوليو بحضور وزير العدل بحكومة الوفاق، المستشار محمد لملوم، لبحث «الردود بشأن دراسة الثغرات الواردة في استعراض دولة ليبيا بالمرحلة الثانية، والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC) عبر التواصل عن طريق الدوائر المغلقة فيما يخص بعض النقاط في بنود جدول أعمال فريق الخبراء الحكومي».

وخلال اللقاء، تعهد لملوم بتقديم الدعم الممكن لفريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليحقق الفريق الأهداف المرجوة، مرحبًا بالاجتماع بالفريق، ومثمنًا جهوده في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين المحلي والدولي. ويضم الفريق خبراء من ديوان المحاسبة، وهيئتي الرقابة الإدارية والوطنية لمكافحة الفساد، ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي التخطيط والعدل.

اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس، 23 يوليو 2020. (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)

اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس، 23 يوليو 2020. (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)