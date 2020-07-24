الثني يبحث سير عمل مشاريع هيئة المواصلات في ثلاث مدن

الثني «وسط» خلال بحثه مشاريع هيئة المواصلات في ثلاث مدن، 23 يوليو 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الخميس، سير مشاريع الهيئة العامة للمواصلات والنقل التي يتم تنفيذها لصالح أجدابيا والبريقة والزويتينة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس عبدالله المغربي.

وناقش الاجتماع الذي جرى بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وحضره رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد علي عبدالقادر، نسب الإنجاز بهذه المشروعات، وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهها وآليات حلها، حسب بيان للحكومة الموقتة.

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وأكد الثني خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات، ومتابعة وتطوير الموانئ في الزويتينة والبريقة، حسب البيان المنشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».