الثني يبحث سير عمل مشاريع هيئة المواصلات في ثلاث مدن

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الخميس، سير مشاريع الهيئة العامة للمواصلات والنقل التي يتم تنفيذها لصالح أجدابيا والبريقة والزويتينة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس عبدالله المغربي.
وناقش الاجتماع الذي جرى بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وحضره رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد علي عبدالقادر، نسب الإنجاز بهذه المشروعات، وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهها وآليات حلها، حسب بيان للحكومة الموقتة.
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وأكد الثني خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات، ومتابعة وتطوير الموانئ في الزويتينة والبريقة، حسب البيان المنشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».