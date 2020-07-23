«تسييري ترهونة» يناشد وزارة الصحة بدعم عاجل للقطاع في البلدية

رئيس المجلس التسسيري خلال تفقده مخزن أدوية في ترهونة. (الإنترنت)

ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية، ترهونة، محمد الكشر، كافة الجهات المسؤولة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني ضرورة تقديم الدعم بصورة عاجلة للقطاع في البلدية و«الأخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية والتعداد السكاني لمدينة ترهونة والمناطق المجاورة لها».

جاءت مناشدة الكشر، عقب جولته التفقدية أمس الأربعاء، رفقة مسوؤل ملف الصحة بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة لإدارة الخدمات الصحية، واجتماعه مع مديري الإدارات والأقسام التابعة للإدارة.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس التسيري ترهونة، عبدالمجيد الشوشي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن اجتماع رئيس المجلس التسييري مع مسؤولي القطاع الصحي تطرق إلى مناقشة آلية تطوير القطاع والرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذكر الشوشي أن رئيس المجلس التسييري قام بجولة تفقدية لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بالمدينة لمعرفة النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية وكيفية التخزين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.